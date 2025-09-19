Root.cz  »  Bezpečnost  »  Vyšel Tails 7.0 postavený na Debianu 13 Trixie

Vyšel Tails 7.0 postavený na Debianu 13 Trixie

Petr Krčmář
Dnes
Tails Autor: Tails

Vývojáři představili novou verzi distribuce Tails 7.0, první verzi Tails založenou na Debianu 13 Trixie, linuxovém jádru s dlouhou podporou 6.12 LTS a prostředí GNOME 48. Zároveň byla aktualizovaná celá řada nástrojů jako Tor 0.4.8.17, Tor Browser 14.5.7, Mozilla Thunderbird 128.14 ESR, OnionShare 2.6.3, Kleopatra 24.12, KeePassXC 2.7.10, GIMP 3.0.4, Inkscape 1.4, Audacity 3.7.3 a Electrum 4.5.8.

Nová verze Tails se na většině počítačů spouští o 10 až 15 sekund rychleji než předchozí verze, díky změně kompresního algoritmu obrazů z xz na zstd. V důsledku toho je ale obraz systému o 10 % větší, než by byl s předchozím způsobem komprese. Systém také nově vyžaduje alespoň 3 GB paměti, namísto původních 2 GB.

Tails je živá linuxová distribuce zaměřená na soukromí a anonymitu, kterou lze spustit z flash disku nebo DVD bez instalace na pevný disk. Veškerý síťový provoz je automaticky směrován přes síť Tor, dočasné soubory a historie se trvale nikam neukládají. Cílem Tails je umožnit bezpečné a anonymní používání internetu i na veřejných či nedůvěryhodných počítačích.

