Vyšel Vivaldi 8.0 s přepracovaným UI

Včera vyšel prohlížeč Vivaldi založený na Chrome ve verzi 8.0. Hlavní změnou je přepracované UI, které je více jednotné. Vývojáři jej nazývají „Unified“. K dispozici jsou výchozí témata vzhledu Zen, Soria Moria, Sunset Forest a Kawaii Clouds. Případně můžete sáhnout po dalších více než 7000 tématech.
Rozložení prvků prohlížeče můžete vybrat mezi simple, classic, vertical vertical-right, bottom a auto-hide podle polohy lišty s nástroji. Kompletní seznam změn a odkazy pro stažení naleznete na oficiálních stránkách.
(zdroj: slashdot)