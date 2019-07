 »   »  Vyšla aktualizovaná verze FreeBSD 11.3

David Ježek

Autor: FreeBSD

Na světě je nová aktualizovaná verze FreeBSD 11. řady. Mezi novinkami tvůrci zmiňují řadu věcí, např. nástroj Jail dostal nový konfigurační parametr, kterým lze zamezit procesům v přístupu do dmesg bufferu (v základu je vypnutý). Výchozí devd.conf byl aktualizován, aby předcházel duplicitnímu startu hostapd a wpa_supplicant a do kenv přibyla nová proměnna init_exec umožňující initu spouštět soubory po otevření konzole (nahrazuje init jako PID 1). Kernel nově loguje jail ID u procesů, pokud je toto ID na hodnotě 0, znamená to, že proces neběží v jailu. ZFS nyní umí paralelní mountování.