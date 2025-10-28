Root.cz  »  Operační systémy  »  Vyšla Fedora 43 s GNOME 49 a knihovnou Glycin, už bez X11

Vyšla Fedora 43 s GNOME 49 a knihovnou Glycin, už bez X11

David Ježek
Včera
1 nový názor

Sdílet

Fedora 43 Autor: Fedora

Projekt Fedora přináší čerstvě z pekárny 43. vydání oblíbené linuxové distribuce. Novinek je pár, ale o to větší dopad mohou mít. Tou hlavní je přechod na novější prostředí GNOME 49, kde Fedora již standardně nenabízí běh na X11, pouze na Waylandu (X11 aplikace jsou podporovány přes XWayland). Uživatelé dosud běžící na X11 jsou postupně převáděni na Wayland.

Fedora 43 dále opravuje dosud slátané nastavení monospace písem (kde se používala náhražka v podobě sans-serif). Nyní je zde výchozí monospace písmo i pro jazyky, kde dosud chybělo. Další novinkou je gdk-pixbuf2 nyní závisející na knihovně Glycin, nového sandboxovaného řešení pro načítání obrázků. Z distribuce byly odstraněny dosavadní standardní pixbuf balíčky pro grafické formáty jako AVIF, JPEG XL, SVG, WebP, HEIF a nově se pro náhledy využívá právě Glycin (jedinou výjimkou je HEIF, kde jsou přítomna obě řešení – staré i nové). Do fontů Noto Color Emoji přibyl formát COLRv1.

Aktualizováno je na Python 3.14, celý GNU toolchain a další kompilátory jsou také v novějších verzích. Nový na webu založený instalátor používá jak Fedora KDE Edition, tak některé Spiny. Zmizela podpora instalace na úložiště využívající MBR. Anaconda používá DNF5 a balíčkovací systém staví na RPM 6.0. Výchozí /boot má nyní velikost 2 GiB. I edice Kinoite používá automatické aktualizace.

Více v poznámkách k této verzi.

Vstoupit do diskuse (1 názor)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Anketa

Chcete zrušit střídání času?

Zobraz výsledek

Dále u nás najdete

Udělala se mi boule na ruce, někdy bolela. Byl to ganglion

Průměrná mzda se utrhla ze řetězu. Vzroste i ta minimální

Zálohy OSVČ nakonec vzrostou méně. Co změní nová vláda?

Spadl z posedu a šlo mu o život. Zachránila ho přímá masáž srdce

Světová premiéra sportovní videotechnologie v české extralize

Zuzana opustila svět kamer a našla radost v těstě z brambor a mouky

Dohody o provedení práce se od roku 2026 výrazně změní

Tři čtvrtiny rodičů by ocenily, kdyby svačiny chystala pro děti škola

Plodnost řešte ve třiceti, radí lékaři. Testy ukážou, kolik zbývá vajíček

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Od jaké výše mzdy a příjmů se bude v roce 2026 platit 23% sazba daně z příjmů?

E-maily už čtou většinou boti, lidé je ani neotevřou

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Proletěli jsme se v legendárním letounu L-39 Albatros

AI už není hudbou budoucnosti – zásadně mění fungování firem

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

Recept na domácí krtkův dort, který chutná lépe než ten z krabice

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu