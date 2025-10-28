Vyšla Fedora 43 s GNOME 49 a knihovnou Glycin, už bez X11

Projekt Fedora přináší čerstvě z pekárny 43. vydání oblíbené linuxové distribuce. Novinek je pár, ale o to větší dopad mohou mít. Tou hlavní je přechod na novější prostředí GNOME 49, kde Fedora již standardně nenabízí běh na X11, pouze na Waylandu (X11 aplikace jsou podporovány přes XWayland). Uživatelé dosud běžící na X11 jsou postupně převáděni na Wayland.
Fedora 43 dále opravuje dosud slátané nastavení monospace písem (kde se používala náhražka v podobě sans-serif). Nyní je zde výchozí monospace písmo i pro jazyky, kde dosud chybělo. Další novinkou je
gdk-pixbuf2 nyní závisející na knihovně Glycin, nového sandboxovaného řešení pro načítání obrázků. Z distribuce byly odstraněny dosavadní standardní pixbuf balíčky pro grafické formáty jako AVIF, JPEG XL, SVG, WebP, HEIF a nově se pro náhledy využívá právě Glycin (jedinou výjimkou je HEIF, kde jsou přítomna obě řešení – staré i nové). Do fontů Noto Color Emoji přibyl formát COLRv1.
Aktualizováno je na Python 3.14, celý GNU toolchain a další kompilátory jsou také v novějších verzích. Nový na webu založený instalátor používá jak Fedora KDE Edition, tak některé Spiny. Zmizela podpora instalace na úložiště využívající MBR. Anaconda používá DNF5 a balíčkovací systém staví na RPM 6.0. Výchozí
/boot má nyní velikost 2 GiB. I edice Kinoite používá automatické aktualizace.
Více v poznámkách k této verzi.