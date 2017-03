Roman Bořánek

Střílečka Day of Infamy byla dokončena. Jde o titul od autorů Insurgency postavený na stejném enginu a konceptu, ale zasazený do 2. světové války. Hlavní předností těchto multiplayerových FPS je realističnost, kdy hráče může z mapy vymazat třeba jen jedna kulka. Hráč zároveň nikde nevidí, zda se mu protivníka podařilo sejmout, musí důvěřovat jen svým očím. Zaujme také realistický zvukový projev. Menším nedostatkem je zastaralé grafické zpracování. Day of Infamy vyjde na 20 eur.