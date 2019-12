 »   »  Vyšla hra Life is Strange 2 pro Linux

Jan Fikar

Včera vyšla adventura Life is Strange 2 pro Linux a macOS. Jde o třetí díl po Life is Strange a Life is Strange: Before the Storm. Ale nemusíte je znát, v Life is Strange 2 jde o nový příběh. Pod portem je znovu podepsána firma Feral Interactive. Hra je rozdělena do pěti epizod. Všechny dohromady jsou dostupné za 40 eur v Humble Bundle nebo ve Feral Store. Na Steamu jsou do 2. ledna v 51% slevě za 19,67 eur.

(zdroj: gamingonlinux)