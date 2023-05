Vyšla Julia 1.9

Autor: Julia Project

Byla vydána nová verze programovacího jazyka Julia 1.9. Přináší například lepší předkompilaci balíčků, nativní typ Float16 nebo podporu architektury ARM na macOS v Tier 1.





Julia je dynamicky typovaný jazyk pro vědeckotechnické výpočty, jehož překladač je založený na LLVM. Spolu s Fortranem, C a C++ patří ve své doméně k nejrychlejším jazykům. Byl navržen jako efektivnější náhrada Pythonu, R a podobných jazyků. Kromě vlastní bohaté standardní knihovny nabízí také snadnou interoperabilitu s knihovnami napsanými v C a Fortranu.