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Vyšla knihovna Glibc 2.44 s /etc/tunables.conf

Jan Fikar
Včera
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GNU Autor: Depositphotos
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Knihovna Glibc vyšla v sobotu ve verzi 2.44. Hlavní změnou je nový způsob konfigurace Glibc pomocí souboru /etc/tunables.conf, jak bylo nedávno navrženo Red Hatem. Tento soubor nahrazuje doposud používanou proměnnou GLIBC_TUNABLES a zároveň je univerzálnější.

Například dokáže rozlišovat mezi různými binárními soubory a nastavovat pro ně odlišné parametry. To se hodí například pro bezpečnostní funkci Shadow Stack, která funguje na procesorech Intel gen 11 nebo AMD Zen 3 a novějších. U aplikací, které nepodporují Shadow Stack, by se prostě glibc.cpu.x86_shstk vypnulo. Po změně souboru /etc/tunables.conf je potřeba ještě pustit  ldconfig.

(zdroj: phoronix)

 
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Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

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