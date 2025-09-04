Root.cz  »  Programovací jazyky  »  Vyšla najnovšia verzia jazyka Groovy 5.0

Vyšla najnovšia verzia jazyka Groovy 5.0

johny
Včera
Java programovací jazyk Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Dňa 21. augusta vyšla nová verzia jazyka Groovy 5.0, ktorá prináša množstvo nových funkcií a vylepšení. Groovy je dynamický jazyk pre platformu Java, ktorý umožňuje rýchly vývoj aplikácií s expresívnou syntaxou.

Groovy 5.0 prináša významné vylepšenia v oblasti výkonu, interoperability s Javou, nové funkcie, logický operátor implikácie, for loop s indexom, či lepšiu podporu pre webový obsah. Vylepšený bol tiež groovysh REPL.

Groovy je mimoriadne expresívny jazyk s veľkým množstvom funkcií, ktoré uľahčujú vývoj aplikácií. Táto najnovšia verzia jazyka dopĺňa ďalších 350 nových funkcií. (V súčasnosti ide o približne 2000 doplnkových funkcií pre JDK triedy.)

Nasledujúci kód demonštruje niektoré z nových funkcií jazyka Groovy 5.0:

int[] nums = [1, 2, 3, 4, 5]

println nums.head()
println nums.tail()
println nums.first()
println nums.last()

def res = (1..7).collect('💙'::next)
println res


List<String> words = ['small', 'rock', 'ship', 'dense']

for (int idx, String word in words) {
    println "$idx: $word"
}


def gs = ['🅶'].repeat(5)
def hs = ['💚'].repeat(3)
println gs.interleave(hs).join()
println hs.interleave(gs, true).join()

def res2 = (1..10000).iterator()
    .collecting(n -> 1..n)        // [1..1, 1..2, 1..3, ...]
    .collecting(r -> r.sum())     // [1, 3, 6, 10, ...]
    .collate(2)                   // [[1, 3], [6, 10], ...]
    .collecting{ a, b -> a * b }  // [3, 60, 315, ...]
    .findingAll{ it % 2 }         // [3, 315, ...]
    .take(3)
    .toList()

println res2

int[][] matrix = [[1,   2],
                  [10,  20],
                  [100, 200]]

println matrix
println matrix.transpose()
println matrix.flatten()

Inštalácia jazyka je jednoduchá. Stiahneme si binárny balík zo stránky a rozbalíme ho. Nastavíme si premenné prostredia GROOVY_HOME, JAVA_HOME, a pridáme $GROOVY_HOME/bin do PATH. Potom spúšťame skripty s groovy app.groovy.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

