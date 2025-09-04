Vyšla najnovšia verzia jazyka Groovy 5.0

Dňa 21. augusta vyšla nová verzia jazyka Groovy 5.0, ktorá prináša množstvo nových funkcií a vylepšení. Groovy je dynamický jazyk pre platformu Java, ktorý umožňuje rýchly vývoj aplikácií s expresívnou syntaxou.
Groovy 5.0 prináša významné vylepšenia v oblasti výkonu, interoperability s Javou, nové funkcie, logický operátor implikácie, for loop s indexom, či lepšiu podporu pre webový obsah. Vylepšený bol tiež
groovysh REPL.
Groovy je mimoriadne expresívny jazyk s veľkým množstvom funkcií, ktoré uľahčujú vývoj aplikácií. Táto najnovšia verzia jazyka dopĺňa ďalších 350 nových funkcií. (V súčasnosti ide o približne 2000 doplnkových funkcií pre JDK triedy.)
Nasledujúci kód demonštruje niektoré z nových funkcií jazyka Groovy 5.0:
int[] nums = [1, 2, 3, 4, 5] println nums.head() println nums.tail() println nums.first() println nums.last() def res = (1..7).collect('💙'::next) println res List<String> words = ['small', 'rock', 'ship', 'dense'] for (int idx, String word in words) { println "$idx: $word" } def gs = ['🅶'].repeat(5) def hs = ['💚'].repeat(3) println gs.interleave(hs).join() println hs.interleave(gs, true).join() def res2 = (1..10000).iterator() .collecting(n -> 1..n) // [1..1, 1..2, 1..3, ...] .collecting(r -> r.sum()) // [1, 3, 6, 10, ...] .collate(2) // [[1, 3], [6, 10], ...] .collecting{ a, b -> a * b } // [3, 60, 315, ...] .findingAll{ it % 2 } // [3, 315, ...] .take(3) .toList() println res2 int[][] matrix = [[1, 2], [10, 20], [100, 200]] println matrix println matrix.transpose() println matrix.flatten()
Inštalácia jazyka je jednoduchá. Stiahneme si binárny balík zo stránky a rozbalíme ho. Nastavíme si premenné prostredia
GROOVY_HOME,
JAVA_HOME, a pridáme
$GROOVY_HOME/bin do
PATH. Potom spúšťame skripty s
groovy app.groovy.