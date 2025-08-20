Vyšla nová verze LibreOffice 25.8 s vylepšeným rozhraním i výkonem

Pravidelná půlroční aktualizace LibreOffice, nyní verze 25.8, je venku. Novinek je opět solidní množství, uživatelé by měli mezi prvními věcmi zaregistrovat třeba skoro až o třetinu rychlejší otevírání souborů v textovém editoru Writer či tabulkovém procesoru Calc.
Do balíku přibyly i nové prvky rozhraní, například uvítací dialog s přehledem novinek, který dává přístup k nastavení vzhledu. Vedle spouštění aplikací zrychluje například i scrollování ve velkých dokumentech na méně výkonných strojích, což byla až doteď občas bolístka. Optimalizována byla i spotřeba paměti.
Vývojáři opět o něco vylepšili kompatibilitu s formáty Microsoftu, tedy soubory typů DOCX, XLSX a PPTX. Ač výsledek samozřejmě není stoprocentní, přepracován je kompletně systém mezer a pomlček, správa písem v Impressu lépe odpovídá PowerPointu a do Calcu přibyly další nové funkce (
CHOOSECOLS,
CHOOSEROWS,
DROP,
EXPAND,
HSTACK,
TAKE,
TEXTAFTER,
TEXTBEFORE,
TEXTSPLIT,
TOCOL,
TOROW,
VSTACK,
WRAPCOLS a
WRAPROWS). Balík také umí exportovat do formátu PDF 2.0 a řady služeb ScriptForge.
Dlužno dodat, že jde o první verzi LibreOffice, která už neobsahuje podporu Windows 7 + 8/8.1 a také 32bit x86 verzí. Všechny podrobnosti shrnuje záznam na Wiki projektu.