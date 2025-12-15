Root.cz  »  Knihovny  »  Vyšla nová verzia frameworku Django 6.0

Vyšla nová verzia frameworku Django 6.0

johny
Dnes
Django Autor: Django

Tím vývojárov Django oznámil 3. decembra 2025 vydanie novej verzie populárneho Python web frameworku - Django 6.0. Táto verzia prináša niekoľko významných noviniek, vrátane zabudovaného API pre asynchronné úlohy, podpory Content Security Policy (CSP) na lepšiu bezpečnosť, modernizovanej e-mailovej API a podpory pre parciálne šablóny.

Django je vyspelý framework, ktorý má za sebou už viac než 20 rokov vývoja. Patrí medzi najstabilnejšie webové frameworky vôbec. Jeho predvídateľná tvorba nových verzií a dôraz na spätnú kompatibilitu z neho robia ideálnu voľbu pre dlhodobé projekty. V posledných rokoch môžeme zaznamenať zvýšený záujem o Django aj v Čechách a na Slovensku.

