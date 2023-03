Vyšla ostrá verze LibreELEC (Nexus) 11.0

Autor: LibreELEC

Po dvou veřejných beta verzích dnes tým LibreELEC oznámil vydání ostré verze svého Just Enough OS for KODI ve verzi 11.0. Přináší hlavně novou verzi Kodi (Nexus) v20.0, ale také například opětovnou podporu starších zařízeních Amlogic nebo nový generický obraz s podporou grafických karet nVidia.





Naopak tato verze odstraňuje podporu pro DVB tunery, jelikož tato zařízení momentálně nemají podporu v aktuálním linuxovém jádře. Uživatelům, kteří podporu těchto zařízení vyžadují, doporučují vývojáři setrvat prozatím u předchozí verze LibreELEC 10.0.