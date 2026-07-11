Vyšla poslední aktualizace distribuce Debian 12 Bookworm

Projekt Debian uvolnil patnáctou a poslední aktualizaci své distribuce Debian 12 Bookworm, která je nyní označená jako oldstable. Vydání přináší především opravy bezpečnostních chyb a několik úprav týkajících se závažných problémů. Pokud aktualizujete nainstalovaný systém průběžně z repozitářů, všechny novinky už máte nainstalovány.
Tato aktualizace znamená konec podpory Debianu 12 ze strany Debian Release Teamu, Debian Security Teamu a týmu Debian Backports. Další podporu pro některé architektury bude zajišťovat tým Debian Long Term Support, za podpory společnosti Freexian. Uživatelům se doporučuje provést aktualizaci systémů na loňské vydání Debian 13 Trixie.
Debian 12 Bookworm vyšel před více než třemi lety a šlo o poslední verzi podporující 32bitové procesory x86. Kromě toho přidal do instalačních médií spoustu firmwaru pro různé periferie a samozřejmě aktualizoval spoustu softwaru. Nyní se s ním vývojáři Debianu nadobro rozloučili a soustředí své síly na údržbu jeho nástupce Debianu 13 Trixie a vývoj další verze 14 Forky, která vyjde na začátku léta příštího roku.