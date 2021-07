Vyšla první epizoda Cyanide & Happiness - Freakpocalypse

Autor: Explosm, Skeleton Crew Studios

Jak jsme již psali, klikací adventura plná černého humoru je založená na známém komiksu Cyanide & Happiness. Ve hře ovládáte postavičku Coopa, který se chce stát super hrdinou a pomáhá obyvatelům Nethertonu. Hra má počátek v roce 2017 na Kickstarteru. Protože se podařilo vybrat více jak 575 tisíc dolarů, je dostupná i pro Linux, macOS i pro Nintendo Switch.

Hru můžete sehnat na Steamu za 13,43 eur (sleva 20 % do 8. 7.), nebo na Humble Store za 16,82 eur. V Humble Store dostanete klíč do Steamu nebo do Epicu. Hra je hodnocena jak kladně, tak i negativně. Patrně pro to, že jde dohrát za pár hodin a není jasné, kdy bude dostupná další epizoda.

(zdroj: gamingonlinux)