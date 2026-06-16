Vyšla rozsáhlá kniha FreeBSD Device Drivers pro začínající vývojáře, k dispozici je zdarma

Vyšla plná verze knihy FreeBSD Device Drivers: From First Steps to Kernel Mastery od Edsona Brandiho. Bezplatná open-source učebnice má přes 4500 stran, 38 kapitol a 7 dodatků a je určena hlavně začínajícím vývojářům, kteří se chtějí naučit psát ovladače pro FreeBSD. Postupuje od základů UNIXu a jazyka C přes kernelové moduly, Newbus, přerušení, DMA, PCI a USB až po síťové ovladače, ladění a odesílání změn do projektu FreeBSD.
Kniha cílí na FreeBSD 14.3, obsahuje praktické ukázky. Je dostupná jako PDF, EPUB, HTML i Markdown pod licencí MIT. Dostupná je na GitHubu autora.