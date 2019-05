Jan Fikar

Dnes vyšla satirická klikací advetura „Irony Curtain: From Matryoshka with Love“, která se inspirovala klasickými adventurami od LucasArts nebo Daedalic Entertainment. Budete hrát novináře Evana, který se zaplete do špiónské hry v průběhu fiktivní studené války mezi Kapitalistickou unií a Matryoshkou.

Hra je k dostání je na GOG.com (bez DRM) nebo na Steamu nyní v úvodní slevě 10 % za 17,99 eur a zahrajete si ji na Linuxu, Windows i macOS.

(zdroj: gamingonlinux)