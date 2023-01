Vyšlo jádro 4.9.337, poslední LTS jádro 4.9

Greg Kroah-Hartman v sobotu vydal jádro 4.9.337, je to poslední jádro 4.9. Všichni by měli přejít na 4.14, nebo lépe na 6.1. Jádro 4.9 vyšlo v roce 2016 a je aktuálně nejstarším jádrem s dlouhodobou LTS podporou.





Ta však vydáním 4.9.337 končí. Jádro 4.14 bude mít podporu ještě do ledna příštího roku, 4.19 do konce 2024, 5.4 do konce 2025 a 5.10 do konce 2026. Jádro 5.15 by mělo mít podporu jen do října příštího roku, ale je možné, že v případě zájmu bude podpora rozšířena za dvou na šest let. Poslední LTS jádro by mělo být aktuální 6.1, ale ještě to nebylo oficiálně potvrzeno.





(zdroj: phoronix)