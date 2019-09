 »   »  Vyšlo jádro 5.3 s podporou AMD Navi a Intel Speed Select

Jan Fikar

Včera Linus Torvalds vydal jádro 5.3. Nově je podporováno GPU AMD Navi v ovladači amdgpu . To jsou grafické karty RX 5700, které se nedávno začaly prodávat. Nová je také podpora Intel Speed Select, což na některých serverech Xeon umožní vybrat pro každé jádro zvlášť, jak se budou chovat v zátěži a preferovat výkon některých jader na úkor druhých.

Kvůli blokujícímu volání getrandom() byla dočasně vrácena změna v EXT4, která způsobovala dlouhé čekání na entropii při startu při použití systemd. Linus totiž předpokládá, že právě oprava getrandom() bude velmi diskutovaná. Volání by například mohlo být neblokované jako /dev/urandom , nebo by se přidal parametr pro čekání na entropii, nebo by se omezil maximální čas čekání na entropii.

(zdroj: phoronix)