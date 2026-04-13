Vyšlo linuxové jádro 7.0, rozšiřuje hardwarovou podporu a optimalizuje

Linus Torvalds oznámil vydání očekávaného linuxového jádra verze 7.0. Přináší řadu významných vylepšení v oblasti výkonu, podpory hardwaru a bezpečnosti. Mezi nejviditelnější změny patří stabilizace Rustu v kernelu — kód v Rustu už není označen za experimentální, což usnadní psaní nových ovladačů s lepší paměťovou bezpečností. Dále je vylepšená podpora nových CPU (různé generace Intel a AMD) a počáteční podpora některých nových grafických karet AMD, plus pokračující práce na podpoře akcelerátorů Intel Crescent Island a procesorů řady Nova Lake.
Došlo také na řadu optimalizací, škálovatelnost plánovače a úpravy správy paměti, které vedou k lepšímu chování na více jádrech (viditelné třeba u EPYC). Zrychleno bylo zpracování transportního protokolu UDP, EXT4 zlepšuje zápis při současném direct I/O a XFS přidává autonomní zotavení z nekonzistentních stavů. Robustnost se zvyšuje standardizací generického hlášení I/O chyb a opravou různých chyb v síťovém stacku a vrstvě ovladačů.
V oblasti zabezpečení a správy systému přináší jádro 7.0 několik praktických vylepšení: rozšířené možnosti auditování jádra (jemnější filtry pro syscall auditing), vylepšenou izolaci pro sandboxované procesy pomocí doplněných pravidel cgroup a ladění chování seccomp, a další zpřesnění LSM hooků pro lepší kompatibilitu s různými bezpečnostními moduly.
Dále byly přidány vylepšené nástroje pro sledování výkonu, rozšířená metrika pro BPF tracing a nové události pro sledování I/O latence, které usnadní diagnostiku výkonnostních problémů v produkčních prostředích. Pro správce je také užitečné zlepšení podpory pro online firmware update v některých platformách, což snižuje potřebu plánovaných výpadků. Další detaily najdete na webu KernelNewbies.