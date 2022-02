Vyšlo poslední linuxové jádro v řadě 4.4

Greg Kroah-Hartman uvolnil linuxové jádro 4.4.302, což je poslední verze, která kdy bude vydána v řadě 4.4. Tato řada tedy končí svůj životní cyklus, což znamená, že už nebude od vývojářů dostávat žádné aktualizace a velmi rychle se v ní objeví nezáplatované bezpečnostní mezery. Tvůrci linuxových distribucí samozřejmě mohou udržovat záplaty vlastními silami. Už ji nepoužívejte, pokud doopravdy nevíte, co děláte, varuje Greg.

Jádro v řadě 4.4 poprvé vyšlo v lednu roku 2016, tedy téměř přesně před šesti lety. Celkem se do této řady v průběhu šesti let dostalo přes 18 tisíc změn a na vývoji se podílelo 3532 vývojářů z 503 různých společností. Byla to dobrá větev. Mnozí pomáhali, aby fungovala, jak měla. Poháněla mnoho milionů, možná několik miliard, zařízení po celém světě, ale teď je čas se rozloučit, dodal na rozloučenou Greg.