Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Vyšlo RPM 6.0 s vylepšeními souvisejícími s OpenPGP a kontrolami podpisů

Vyšlo RPM 6.0 s vylepšeními souvisejícími s OpenPGP a kontrolami podpisů

Petr Krčmář
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Balíčky v továrně na páse Autor: Root.cz s využitím Zoner AI

Vývojáři uvolnili novou verzi správce balíčků RPM 6.0, který je nejčastěji spojován se systémy Red Hat Enterprise Linux, Fedora, openSUSE či Mageia. Nová verze zachovává kompatibilitu s balíčky RPM 4 a RPM 5, ale odstraňuje podporu pro instalaci balíčků RPM 3. Zajímavé je, že RPM 4 je tu s námi letos už 25 let.

Nový formát je již dlouho potřeba. To, co bylo v roce 2000 považováno za nejmodernější zabezpečení, je dnes buď již dávno zastaralé a/nebo považováno za nezabezpečené, píše v oznámení Panu Matilainen z Red Hatu.

RPM 6.0 zavádí podporu více možných podpisů OpenPGP pro jeden balíček, podporu podpisů pomocí OpenPGP 6 a postkvantovou kryptografii (PQC). Novinkou je také možnost aktualizace již dříve dříve importovaných klíčů.

Nově je také ve výchozím nastavení vynucená kontrola podpisů, používá úplné ID klíče nebo otisk klíče k identifikaci klíčů v OpenPGP, přepracovává dokumentaci RPM a její manuálovou stránku a zvyšuje reprodukovatelnost a ověřitelnost tarballů.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:

Dále u nás najdete

AI odhalí vědomí u pacientů v kómatu až o týden dříve

V Ostravě byl spuštěn první český kvantový počítač VLQ zvaný Vlk

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Jak funguje obnovitelná nafta?

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

OSVČ se opět zvýší zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Pojišťovny zaplatí psychoterapii v mobilu, podobá se Duolingu

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Co vás při sjednání povinného ručení vyjde draho?

Prevence nádoru čípku se změní. Současná mnoho případů neodhalí

Paušální daň OSVČ vzroste v roce 2026 v 1. pásmu skoro na 10 tisíc

Potvrzování odpracovaných směn za rizikové profese v praxi

ShipEx expanduje z Brna do světa, chce zjednodušit zasílání balíků

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Zakladatel Notina chystá projekty prémiového nájemního bydlení

OSVČ zapláčou, zálohy na sociální a zdravotní pojištění vzrostou

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI