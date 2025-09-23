Vyšlo RPM 6.0 s vylepšeními souvisejícími s OpenPGP a kontrolami podpisů

Vývojáři uvolnili novou verzi správce balíčků RPM 6.0, který je nejčastěji spojován se systémy Red Hat Enterprise Linux, Fedora, openSUSE či Mageia. Nová verze zachovává kompatibilitu s balíčky RPM 4 a RPM 5, ale odstraňuje podporu pro instalaci balíčků RPM 3. Zajímavé je, že RPM 4 je tu s námi letos už 25 let.
Nový formát je již dlouho potřeba. To, co bylo v roce 2000 považováno za nejmodernější zabezpečení, je dnes buď již dávno zastaralé a/nebo považováno za nezabezpečené, píše v oznámení Panu Matilainen z Red Hatu.
RPM 6.0 zavádí podporu více možných podpisů OpenPGP pro jeden balíček, podporu podpisů pomocí OpenPGP 6 a postkvantovou kryptografii (PQC). Novinkou je také možnost aktualizace již dříve dříve importovaných klíčů.
Nově je také ve výchozím nastavení vynucená kontrola podpisů, používá úplné ID klíče nebo otisk klíče k identifikaci klíčů v OpenPGP, přepracovává dokumentaci RPM a její manuálovou stránku a zvyšuje reprodukovatelnost a ověřitelnost tarballů.