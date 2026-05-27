Vyšly aktualizované verze distribuce AlmaLinux 10.2 a 9.8

Nadace AlmaLinux OS Foundation oznámila vydání operačního systému AlmaLinux OS 10.2 s kódovým označením Lavender Lion. Jde o druhé vydání v nejnovější řadě AlmaLinux OS 10, založené na Red Hat Enterprise Linux 10.2.
Nová verze vychází šest měsíců po vydání AlmaLinux OS 10.1 a přináší balíčky pro architekturu i686, které umožňují provoz staršího 32bitového softwaru, CI pipeline a kontejnerizovaných úloh v systému AlmaLinux 10, plnou podporu KVM pro IBM POWER ve virtualizačním stacku a podporu SPICE pro serverové i klientské aplikace.
Distribuce také ve výchozím nastavení znovu povoluje frame pointery, takže profilování v celém systému funguje ihned po instalaci. Kromě toho obsahuje webový prohlížeč Mozilla Firefox a e-mailového klienta Mozilla Thunderbird jako běžné balíčky RPM v systémových repozitářích a znovu přidává dlouhý seznam starších ovladačů pro úložiště a sítě, které byly v původní verzi deaktivovány.
Nové vydání přináší také vylepšení výkonu, aktualizované vývojové nástroje a vylepšuje bezpečnost. Řada nástrojů byla rovněž aktualizována: GCC 15.2.1, LLVM 21.1.8, Rust 1.92.0, Go 1.24, Python 3.14, PostgreSQL 18, MariaDB 11.8, Ruby 4.0, PHP 8.4, Ruby 4.0, PostgreSQL 18 a MariaDB 11.8.
Kromě verze 10.2 vyšla také aktualizace v předchozí řadě a k dispozici je tak AlmaLinux 9.8 s označením Olive Jaguar. Ta přináší nové sady kompilátorů, aktualizované moduly a vylepšenou bezpečnost. Tato verze přidává Python 3.14 jako nový balíček, přináší nové moduly pro MariaDB, PostgreSQL a Ruby a obsahuje aktualizovaný modul Node.js 24. Podpora kontejnerů a virtualizace je aktualizována o nejnovější verze Podman, Buildah, libvirt, QEMU-KVM a skopeo. Zabezpečení je vylepšeno aktualizacemi OpenSSL, OpenSSH, GnuTLS a profilů pro SELinux.