Root.cz  »  Linux

Vyšly aktualizované verze distribuce AlmaLinux 10.2 a 9.8

Petr Krčmář
Včera
přidejte názor

Sdílet

AlmaLinux Autor: CloudLinux

Nadace AlmaLinux OS Foundation oznámila vydání operačního systému AlmaLinux OS 10.2 s kódovým označením Lavender Lion. Jde o druhé vydání v nejnovější řadě AlmaLinux OS 10, založené na Red Hat Enterprise Linux 10.2.

Nová verze vychází šest měsíců po vydání AlmaLinux OS 10.1 a přináší balíčky pro architekturu i686, které umožňují provoz staršího 32bitového softwaru, CI pipeline a kontejnerizovaných úloh v systému AlmaLinux 10, plnou podporu KVM pro IBM POWER ve virtualizačním stacku a podporu SPICE pro serverové i klientské aplikace.

Distribuce také ve výchozím nastavení znovu povoluje frame pointery, takže profilování v celém systému funguje ihned po instalaci. Kromě toho obsahuje webový prohlížeč Mozilla Firefox a e-mailového klienta Mozilla Thunderbird jako běžné balíčky RPM v systémových repozitářích a znovu přidává dlouhý seznam starších ovladačů pro úložiště a sítě, které byly v původní verzi deaktivovány.

Nové vydání přináší také vylepšení výkonu, aktualizované vývojové nástroje a vylepšuje bezpečnost. Řada nástrojů byla rovněž aktualizována: GCC 15.2.1, LLVM 21.1.8, Rust 1.92.0, Go 1.24, Python 3.14, PostgreSQL 18, MariaDB 11.8, Ruby 4.0, PHP 8.4, Ruby 4.0, PostgreSQL 18 a MariaDB 11.8.

Kromě verze 10.2 vyšla také aktualizace v předchozí řadě a k dispozici je tak AlmaLinux 9.8 s označením Olive Jaguar. Ta přináší nové sady kompilátorů, aktualizované moduly a vylepšenou bezpečnost. Tato verze přidává Python 3.14 jako nový balíček, přináší nové moduly pro MariaDB, PostgreSQL a Ruby a obsahuje aktualizovaný modul Node.js 24. Podpora kontejnerů a virtualizace je aktualizována o nejnovější verze Podman, Buildah, libvirt, QEMU-KVM a skopeo. Zabezpečení je vylepšeno aktualizacemi OpenSSL, OpenSSH, GnuTLS a profilů pro SELinux.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho dalšího si všímat?

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Eset do inovací v AI nasype miliardu korun

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Co teď radí dělat odborníci, když se bojíte drahých energií?

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Jednotné hlášení: Stát si zatím vytěžuje data, náklady nesou firmy

Podívejte se na nejstarší mobilní vysílače v Brně

Doplňky na štítnou žlázu bývají zbytečné, hlavní je pestrá strava

Gamingu zdar, trh monitorů táhnou vzhůru herní modely

Seznam.cz chce změnit Email.cz

Microsoft obnovil řadu Surface for Business, cena však narostla

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

Uvnitř největšího bezemisního závodu Schneider Electric v Evropě

Samsung vám opraví televizor během jednoho pracovního dne

Mladá krev se s požehnáním Babiše vrhla na digitalizaci státu

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů