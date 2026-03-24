Vývoj, či spíše údržba GTK3 zpomaluje, už jen jedno vydání ročně

David Ježek
Včera
Mageia 8 s GNOME na Waylandu Autor: David Ježek, podle licence: CC BY-SA 4.0
Toolkit GTK3, který pohání mimo jiné GNOME řady 3.xx a který je dodnes srdcem řady aplikací (třeba GIMP), už nebude dostávat více než jednu aktualizaci ročně. Ta se bude o to více soustředit hlavně na opravy významných chyb a pádů. Jde o logický krok vývojářů, kteří od vydání první verze GTK4 stále více a více hledí vpřed a méně vzad.

GTK 4.0 bylo vydáno na konci roku 2020. GTK3 nyní dospělo k verzi GTK 3.24.52 a další tedy čekejme až v roce 2027. Ještě loni přitom GTK3 dostalo pět aktualizací řady GTK 3.24.xx, čtyři pak v roce 2024. Nová verze 3.24.52 opravuje řadu chyb (týkajících se mnoha oblastí, od podpory Waylandu, přes GIMP-specifické věci až třeba po emoji CLDR 48) a přináší aktualizované překlady.

Z logiky věci se tímto vývojářům doporučuje neotálet s přechodem na GTK4.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Nejnovější články

Spotřeba elektřiny v Evropě prudce poroste, může za to AI

V Česku nejvíc frčí WhatsApp. A co dál?

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Lipedém a celulitida se dědí. Lékař radí, jak na prevenci

Ivo Šmoldas zdědil nemoc ledvin a musel na tran­splantaci

Jak se vyhnout krácení pojistného plnění?

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (2.)

Netflix v Česku znovu zdražuje

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Vzniká vakcína proti tuberkulóze, která nenenchá jizvičku na paži

Kupujeme levné mini PC s Ryzenem 7 ze zahraničí

Krátké připomenutí povinností před spuštěním JMHZ

Dotazy a odpovědi kolem okruhu zaměstnanců pro účely JMHZ

Pokuta 80 tisíc za švarcsystém programátorů platí, potvrdil soud

Jak na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Přehled změn u daňových přiznání k dani z příjmů a přehledů

Neřešme zákazy sítí a telefonů, dětem není ve škole dobře

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
