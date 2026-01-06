Root.cz  »  Linux  »  Vývoj Mesa za rok 2025: nadále hlavně práce Valve a AMD

Vývoj Mesa za rok 2025: nadále hlavně práce Valve a AMD

David Ježek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Kód Mesa/Gallium3D R300 Autor: Mesa / David Ježek
Kód Mesa/Gallium3D R300

Za většinou příspěvků do projektu Mesa v roce 2025 stojí zejména vývojáři společností Valve a AMD. To tak nějak nevybočuje ze statistik let předchozích, mění se spíše proporce příspěvků jednotlivých organizací. Na prvním místě je Samuel Pitoiset z Valve, následovaný Markem Olšákem z AMD.

Samuel se převážně věnuje ovladači RADV (tedy Radeon ovladač pro API Vulkan), Marek zase obecně podpoře Radeonů a spol. (RadeonSI a Gallium3D ovladače a související záležitosti) To, že obě firmy mají největší zastoupení, plyne mimo jiné i ze skutečnosti, že přenosné herní konzole Steam Deck od Valve stavějí na čipech od AMD.

V roce 2025 zamířilo do projektu Mesa celkem 15 527 commitů, které v součtu přidaly více mnež 1 milión řádků kódu a zhruba 840 tisíc řádků zase odebraly. Bilance je tak kladná, a to +180 tisíc řádků kódu pro případ, že vývojáře posuzujete podle počtu řádků.

V čele pelotonu dále bylo Eric Engestrom, Faith Ekstrand, Alyssa Rosenzweig a Mike Blumenkrantz. Uvidíme, jestli/kam se statistiky pohnou, Alyssa nyní pracuje v Intelu a víme, že Intel s vývojem GPU a jejich podpory pokračuje. Nadále pak platí, že vývojářů Mesa je něco přes 300. V těchto dnech také Mesa prolamuje celkovou velikost 6 miliónů řádků zdrojového kódu.

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

Změny, které přináší rok 2026 do oblasti zaměstnávání

Kdy náleží vdovský důchod déle než 1 rok? Příklady napoví

Přinášíme 10 zajímavých příběhů podnikatelů za rok 2025

Chystá se právo na opravu. Co nám přinese v praxi?

Jak se liší příjmy v Rakousku?

Špehování konkurence: Jak najít slabiny a vytěžit z toho maximum

Stáhli si Spotify, desítky milionů skladeb mají 300 TB

České čipy v roce 2025: Špičkový čip z Prahy jde do výroby

Změny a novinky od roku 2026 v kostce

Startupy loni inkasovaly 13,5 miliard, většinu tři největší

Cesta ohňostrojů: Od zahánění zlých duchů až k dronům

Daně 2026: Výhody pro startupy, družstevníky či majitele akcií

Vánoční žně skončily. Právě teď je čas na pořádný věrnostní program

Pro stavbu optiky v malých obcích není příznivá situace

Cestovní náhrady a náhrada nákladů při práci z domova

Nenabízíte preferovaný způsob doručení? Zákazníci opustí košík

eGovernment 2025: eDoklady a digitalizace „pod Babišem“

Vojta Roček (Presto Ventures): Chaos je nový normál

Kdo musí podat do konce ledna přiznání k dani silniční?

Co popřála k Vánocům a novému roku vláda na sítích?