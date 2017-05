 »   »  Vývoj WPS Office pro Linux stojí, ale možná dojde k otevření kódu

Roman Bořánek

Mezi jednu z mála rozumných alternativ ke kancelářským balíkům LibreOffice a Microsoft Office patří čínský WPS Office. Ten Linux podporuje několik let, byť s nálepkou alfa. Poslední verze pro Linux ale vyšla před více než rokem a zdá se, že je vývoj v podstatě mrtvý. To potvrdil také twitterový účet programu: Je to pozastavené. Potřebujeme komunitní sestavení.

WPS Office nezapře inspiraci kancelářským balíkem od Microsoftu

Komunitní sestavení ovšem u proprietárního software jaksi nedávají smysl. Teď se dostáváme k té lepší zprávě. Na dotaz jednoho uživatele, zda je v plánu otevření programů, na Twitteru přišla odpověď: Ano. Teď se bohužel soustředíme hlavně na mobilní aplikace, ale Linux máme v plánu na konec tohoto roku. Ale kdo ví, jak to nakonec bude…

(Zdroj: OMG Ubuntu)