Vývojář Devuanu pracuje na nové generaci GTK2

Nic naplat, GTK2 se stále využívá a má smysl jej udržovat při životě. Nevděčné práce se chápe vývojář linuxové distribuce Devuan s přezdívkou Daemonratte, kdy v rámci Devuanu a na jeho Gitu je nově hostován projekt GTK2-NG.
Cílem je GTK2 aktualizovat o současné opravy a vylepšení, backportovat inovace z jiných GTK2 forků (jako ytk z projektu Ardour, nebo od vývojáře stefan11111, známého přispěvatele do projektu Xlibre), a dát tak jak GTK2, tak projektům jej využívajícím další budoucnost, ať již jde o MATE, LXDE či cokoli dalšího. Nové GTK2 bude bezproblémové zkompilovat se současnými verzemi GCC. Více v oznámení na diskusním fóru Devuanu.