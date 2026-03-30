Root.cz  »  Rozhovory

Vývojář, který přidal birthDate do systemd, čelí šikaně

Jan Fikar
Dnes
137 nových názorů

Sdílet

systemd

Do systemd byla nedávno přidaná položka birthDate kvůli zákonům o kontrole věku uživatelů. Strhla se kolem toho vášnivá diskuse, i když jde jen o záznam v databázi a žádné omezování se v systemd neplánuje. Špatně dopadl také vývojář Dylan M. Taylor, který je autorem commitu s birthDate a o kterém většina lidí zatím nic neslyšela.

Dylan poskytl rozhovor pro It's FOSS. Zde si postěžoval na šikanu, nenávistné e-maily, úpravu fotografie a vyhrožování. Dylan dále říká, že kontrolu věku by měla řešit distribuce, nejlépe již v instalátoru.

(zdroj: slashdot)

Vstoupit do diskuse (137 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



