Vývojáři chtějí dostat podporu CPU Motorola 68000 do LLVM

I přes své stáří již několika desítek let jsou stařičké procesory od Motoroly stále populární v komunitě vývojářů i hardwarových nadšenců, kteří je udržují stále při životě. O odstranění podpory targetu M68k v GCC 11 se psalo před rokem, ale nadšenci se nakonec prací ujali a M68k v GCC zůstává. Vedle toho by ale rádi dostali podporu i do LLVM, v současné době přitom neprobíhá první pokus o něco takového.

Aktuální pokus o zahrnutí podpory M68k v LLVM se poučuje z předchozích chyb, zejména je jasné, kdo za kódem stojí a kdo jej bude nadále udržovat. Na komentáře týkající se code review reagují autoři patchů rychle. Pokud tedy vše tentokrát klapne, mohla by se podpora příslušné řady historických procesorů Motorola objevit třeba již na přelomu roku.

Procesorům Motorola 68000 věnoval Pavel Tišnovský samostatný článek.