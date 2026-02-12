Root.cz  »  Linux  »  Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují delší cyklus vydávání nových verzí

Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují delší cyklus vydávání nových verzí

Petr Krčmář
Dnes
Vývojáři distribuce Linux Mint zvažují přechod na delší vývojový cyklus. Současný šestiměsíční rytmus projektu a vydání LMDE jim prý neposkytují dostatek prostoru pro hlubší práci.

Tým se zamýšlí nad filozofií postupného vývoje, nezávislostí na rozhodnutích upstreamu a velkými investicemi do Cinnamon a XApp. Ačkoli proces vydávání „funguje velmi dobře“ a přináší neustálá vylepšení, vývojáři přiznávají, že testování, opravy a vydávání zabírají značné množství času, což potenciálně omezuje jejich další plány.

Připravované vydání Mintu bude založeno na novém Ubuntu LTS a vývojáři tvrdí, že vážně zvažují prodloužení vývojového okna. Cílem je uvolnit zdroje pro podstatnější vývoj namísto neustálé správy nových vydání. Znamená to významné přehodnocení jednoho z nejstabilnějších rytmů vydávání v oblasti desktopového Linuxu.

