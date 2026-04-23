Vývojáři Firefoxu opravují bezpečnostní chyby s AI, nejnovější verze jich vyřešila 271

Vývojáři prohlížeče Firefox spolupracují se společností Anthropic a využívají její jazykové modely k hledání bezpečnostních chyb.
Tvůrci důležitého softwaru připojeného k internetu, jako je Firefox, berou bezpečnost velmi vážně a mají týmy lidí, kteří každé ráno vstávají s myšlenkou, jak zajistit bezpečnost uživatelů, vysvětluje Bobby Holley na blogu organizace Mozilla.
Přesto je jasné, že úplné vymýcení bezpečnostních zranitelností je nereálný cíl. Místo toho se tvůrci snaží zajistit, aby jejich využití bylo natolik nákladné, že si je mohou dovolit pouze subjekty s prakticky neomezenými rozpočty.
Důvodem je to, že bezpečnost byla dosud zaměřena především na obranu: útočná plocha sice není nekonečná, ale je natolik rozsáhlá, že je obtížné ji komplexně bránit pomocí nástrojů, které máme k dispozici. To dává útočníkům výraznou asymetrickou výhodu, protože jim stačí, aby našli jedinou slabinu v obraně.
Mozilla má ale nyní předběžný přístup k modelu Claude Mythos, který je podle jejich slov stejně dobrý jako nejelitnější světoví odborníci na bezpečnost.
Dosud jsme nenašli žádnou kategorii ani úroveň složitosti zranitelnosti, kterou by dokázal odhalit tento model, ale lidé by jej neodhalili. Díky tomu se v nejnovějším Firefoxu 150 podařilo najít a odstranit 271 bezpečnostních chyb.
Někteří komentátoři předpovídají, že budoucí modely umělé inteligence odhalí zcela nové formy zranitelností, které přesahují naše současné chápání. Vývojáři Firefoxu si to ale nemyslí. Jejich prohlížeč je navržen modulárně, aby lidé mohli posoudit jeho bezchybnost.
Je složitý, ale ne neúměrně složitý. Počet chyb je konečný a vstupujeme do světa, kde je konečně můžeme všechny najít.