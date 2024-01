Vývojáři FreeBSD diskutují zavedení jazyka Rust

Autor: FreeBSD

V rámci BSD se vede diskuse, kterou Linux zažil před řadou měsíců. Diskutuje se o vpuštění Rustu do základu systému a o výhodnosti takové změny. Vývojář Alan Somers vše v sobotu sepsal do přehledu podle jednotlivých částí systému.





Rovnou úvodem zmiňuje že začlenění Rustu by vyžadovalo kompilovat i samotný Rust, což by víceméně zdvojnásobilo čas na sestavení systému. O něco zkrátit tento čs by pomohlo přidání kroku po buildworld u pro věci vyžadující externí toolchain. Výhodou pak naopak může být, že nástroje v Rustu se snadněji napíší a často by díky Rustu bylo vůbec možné je vytvořit.