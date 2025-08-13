Root.cz  »  Kompilery a procesory  »  Vývojáři GCC diskutují o konci dalších neudržovaných CPU architektur

Vývojáři GCC diskutují o konci dalších neudržovaných CPU architektur

David Ježek
Dnes
6 nových názorů

Sdílet

GCC Autor: GNU

Nejen architektura Intel Itanium, ale i další jsou možnými adepty na odstranění podpory z projektu kompilátoru GCC. Ve všech případech jde o procesorové architektury, které sice ještě existují či mohou existovat v provozu, ale z pohledu GCC je typicky spojuje neudržovaný kód a žádný aktivní správce této architektury v rámci projektu.

Máme tu například Adapteva Epiphany, kam sice loni přišly dvě opravy, ale předtím dlouho nic, až v roce 2016 další oprava – Jeff Law, který je autorem jednoho z posledních patchů, konstatuje, že port už ani nefunguje spolehlivě. Bídně na tom je i „m32c“, tedy port pro 32bitová MCU Renesas M32C, kde poslední práce proběhly před 10 lety. Port „rl78“ pro 8bit / 16bit low-power micrkokontroléry Renesas RL78 dostal poslední opravu v roce 2018.

Vedle konce konkrétních architektur vývojáři GCC také zvažují, zdali nezavést jisté pravidlo: pro danou CPU architekturu musí alespoň jednou ročně proběhnout testování s GCC test suite, aby se dalo uvažovat o tom, že daná architektura je ještě udržovaná.

Vstoupit do diskuse (6 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

David Ježek

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

Témata:

Dále u nás najdete

České e-shopy sice prodávají na marketplacech, ale nefandí jim

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Nefušují do kryptoměn ani AI, přesto rostou jako diví

Hubnete. Jaké příspěvky dostanete od zdravotní pojišťovny?

Co dělá ransomware s psychikou lidí? Vyvolává úzkost i výčitky

Programovat roboty netřeba. Češi ty tovární učí práci odkoukat

Důchodové systémy: Jak to dělají sousedi v Evropě?

Eset se připojuje k Europolu v boji proti mezinárodní kyberkriminalitě

Madlenka má šanci na život bez omezení, léčba byla složitá

Nejasné pracovnělékařské prohlídky mladistvých zaměstnanců

GPT-5 je tady. je lepší a méně halucinuje

Chia semínka se musí jíst pomalu a po troškách

Lovosice prohrály s Agrofertem spor o daň z nemovitostí

Ani mirabelky ani špendlíky. Většinou je to myrobalán

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Revírní pojišťovna dává do konce srpna více peněz na genetiku

Historie francovky začala koňakem. Pozor, má se užívat jen zevně

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Chcete své podnikání na sítích zviditelnit? Tak buďte sami sebou

Přemýšlíte, zda se vyplatí účast na nemocenském pojištění?

Školení Hacking v praxi: využijte dotaci na školení 82 % z ceny!
TO CHCI