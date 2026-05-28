Vývojáři jádra plánují ukončit podporu x32 ABI, které se nikdy neujalo

Petr Krčmář
Dnes
CPU procesor

V linuxovém jádře už je dlouho k dispozici x32 ABI pro procesory x86_64, které umožňuje plně využívat 64bitové registry a širokou datovou cestu, přičemž zachovává 32bitové ukazatele, aby se snížila paměťová náročnost v případech, kdy nejsou 64bitové ukazatele zapotřebí. Cílem bylo přinést výhody z obou světů: plný výkon s vlastnostmi moderních procesorů a menší binárky. Podpora byla zavedena v jádře 3.4 v roce 2012. Psali jsme o tom tehdy v článku 32 bitů + 64 bitů = to nejlepší z obou světů v x32 ABI.

Tahle potenciálně zajímavá věc ale přišla pozdě, kdy už byl plný přechod na 64 bitů rozjetý. Částečně se podařilo x32 ABI nabídnout v distribuci Gentoo, ale podpora nebyla nikdy dotažena do konce a spousta věcí drhla. Už před deseti lety jsme tedy psali o tom, že jde o rozporuplnou věc, kterou vlastně nakonec nikdo nechce.

Vývojáři jádra nyní začínají podporu zase odebírat, Sebastian Andrzej Siewior poslal první patch a píše u něj: Tento přístup se neujal. Využití paměti obvykle nezná hranic a ani vylepšení výkonu nepomohlo to celé dostat do bodu, kdy by se určité typy úloh ve velkém přesunuly na x32 a používaly výhradně tento režim. Debian a Fedora mají tento režim zakázaný a reálná nasazení prakticky neexistují. První změna zablokuje možnost tento režim x32 ABI aktivovat, po prázdninách by měly být odstraněny první části skutečného kódu.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

