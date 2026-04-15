Vývojáři jádra začali odstraňovat podporu procesorů 486

Intel i486 DX-33 procesor Autor: Frank Zheng, podle licence: CC BY-SA 3.0

Už delší dobu se hovoří o odstranění podpory pro procesory rodiny 486 s linuxového jádra. Předpokládá se, že se tak stane v příštím jádře označeném jako 7.1. Práce už začaly, když Linus přijal první změny, jejichž autorem je Ingo Molnar. Remove M486/M486SX/ELAN support, first minimal step, stojí v popisku commitu.

Prvním krokem je tedy odstranění voleb pro konfiguraci jádra (Kconfig) pro sestavení podpory procesorů M486, M486SX a ELAN. Po odstranění tohoto kódu nebude možné sestavit jádro 7.1 s podporou Intel 486, což konkrétně zahrnuje procesory AMD, Cyrix, IBM, Intel SL, SLC, SLC2, SLC3, SX, SX2 a UMC U5S. Volba M486 je pak určena pro procesory třídy 486, jako jsou AMD, Cyrix, IBM, Intel 486DX, DX2, DX4 a UMC U5D.

Pokud se neobjeví nějaké námitky či pádné důvody pro zachování podpory, bude možné v dalších verzích jádra odstranit více částí kódu pro procesory i486. Jestliže stále ještě někde používáte procesor i486 s moderním jádrem, můžete využívat verzi 6.18 LTS s dlouhodobou podporou. Dodejme, že podpora pro procesory 386 zmizela z jádra v roce 2012.

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

