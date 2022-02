Vývojáři linuxového jádra opravují chyby nejrychleji

Bezpečnostní Project Zero, který patří Google, zveřejnil 10. února statistiku za roky 2019–2021. Za tuto dobu Project Zero nahlásil celkem 376 bezpečnostních problémů. Zajímavá je průměrná doba potřebná k opravě chyby. Nejlepší jsou vývojáři linuxového jádra s jen 25 dny. Dále Google (44), Mozilla (46) a Adobe (65). Naopak nejhorší jsou Oracle (109), Microsoft (83) a Samsung (72). Dobrým znamením je, že se většinou průměrná doba opravy rok od roku snižuje. Například pro Linux to bylo 32 dní v roce 2019, 22 v roce 2020 a 15 v roce 2021.

V případě mobilních operačních systémů je situace o trochu horší, průměrná doba opravy byla 70 dní pro iOS a 72 pro Android (Samsung a Pixel). U prohlížečů je průměrná doba opravy 30 dní u Chrome, 38 dní u Firefoxu a 73 dní u WebKitu.

(zdroj: slashdot)