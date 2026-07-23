Vývojáři linuxového jádra přidělili 432 CVE během dvou dnů

Vývojáři jádra zveřejnili mezi 19. a 20. červencem 2026 celkem 432 záznamů CVE, které se přidávají k více než čtyřiceti dalším v tomto měsíci. Takové množství vede odborníky na bezpečnost v poštovní konferenci oss-security k otázce, zda je stále možné stanovovat priority jednotlivých oprav jádra podle čísel CVE.
Jan Schaumann z Akamai upozorňuje na provozní problémy spojené s takovým množstvím oznámení. Organizace, které se kdysi pokoušely prověřovat každou CVE jádra a selektivně provádět opravy, nyní čelí takovému objemu, že tento model selhává.
Tento nápor jasně ukazuje, že není možné se pokoušet upřednostňovat jednotlivé změny v jádře, napsal Schaumann.
Nastínil tři běžné přístupy: vždy provozovat nejnovější jádro v pevných intervalech, pokusit se o úplné individuální prověřování, nebo tento proud ignorovat, dokud nějaká závažná zranitelnost nevyžaduje nouzové opatření. První přístup je ve velkých organizacích vzácný. Druhý, jak tvrdí, již delší dobu neškáluje. Třetí přístup je tím, co ve skutečnosti dělá většina organizací, a fungoval pouze v době, kdy k závažným událostem docházelo několikrát ročně, nikoli v týdenních dávkách.
Individuální prověřování zranitelností za účelem jejich opravy bylo dost náročné už předtím, než se situace vyhrotila do této míry. Automatizace je podle Shaumanna možná jedinou možností, i když má také své mouchy.
Můžete se pokusit zpracovat tento rozsáhlý soubor změn tak, že zadáte data do velkého jazykového modelu (LLM) a požádáte ho, aby je seřadil podle priority. Ale pokud vám dnes vygeneruje tucet výsledků a zítra dalších 25, moc si tím nepomůžete.