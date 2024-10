Vývojáři odstraněni ze souboru MAINTAINERS v jádře kvůli sankcím proti Rusku

Jak jsme již informovali, Greg Kroah-Hartman minulý pátek odstranil ze souboru MAINTAINERS několik ruských vývojářů s krátkým odůvodněním: „Odstranění některých záznamů z důvodu různých požadavků na dodržování předpisů. V budoucnu se mohou vrátit, pokud bude předložena dostatečná dokumentace.“ K tomuto se strhla bouřlivá diskuse, do které zasáhl i Linus Torvalds. Napsal k tomu, že sám není právník, ale právníci jim řekli, aby to udělali. A že nejde jen o nařízení USA.





Podle vývojáře Jamese Bottomleye jde o to, že odstranění vývojáři jsou zaměstnaní u zaměstnavatele, který figuruje na seznamu OFAC SDN (The Office of Foreign Assets Control; Specially Designated Nationals and Blocked Persons). Odstranění se týká jen jmen a adres v souboru MAINTAINERS . Jejich kód nadále v jádru zůstává.

