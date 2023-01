Vývojová verze Ubuntu 23.04 už obsahuje nový instalátor

Autor: Petr Krčmář, Root.cz

Vývojáři Ubuntu před dvěma lety oznámili, že připravují nový instalátor postavený na platformě Flutter. Nyní se přepracované instalační rozhraní dostalo do vývojové verze (daily builds) připravovaného Ubuntu 23.04 Lunar Lobster. Systém je zatím ještě v rané fázi vývoje, takže vás na mnoha místech čekají loga předchozích vydání a různé nedodělky.





Pokud vás nový instalátor zajímá, můžete si denní sestavení stáhnout. My jsme to za vás udělali a níže najdete galerii s obrázky z instalátoru. Ten nabízí například možnost zvolit světlé či tmavé rozhraní systému, možnost rozdělit disk pomocí LVM a měl by nabídnout také možnost opravy již nainstalovaného operačního systému.





Na plnou funkčnost si budeme ale muset počkat alespoň na první betaverzi, která vyjde na konci března. Teprve ta by měla být kompletní a neměla by obsahovat žádné větší chyby. Podívejte se, jak instalátor vypadá teď: