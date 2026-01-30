Vznik Open Gaming Collective pro podporu her na Linuxu

Včera vznikla iniciativa Open Gaming Collective (OGC), která si klade za cíl sjednotit úsilí vynakládané pro hraní her na Linuxu. Zakládajícími členy jsou Universal Blue s distribucí pro hraní her Bazzite, ASUS Linux, ShadowBlip, PikaOS a Fyra Labs. Dalšími partnery jsou ChimeraOS, Nobara a Playtron.
OGC se bude soustředit na vylepšení jádra a také na fork Gamescope, což je minimalistický okenní manažer používaný na Valve Steam Deck. Slibovaná je podpora pro různorodější hardware.
(zdroj: gamingonlinux)