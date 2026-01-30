Root.cz  »  Hry  »  Vznik Open Gaming Collective pro podporu her na Linuxu

Vznik Open Gaming Collective pro podporu her na Linuxu

Jan Fikar
Dnes
3 nové názory

Sdílet

Intel, Battlefield, hraní Autor: Intel
Intel, Battlefield (ilustrační foto)

Včera vznikla iniciativa Open Gaming Collective (OGC), která si klade za cíl sjednotit úsilí vynakládané pro hraní her na Linuxu. Zakládajícími členy jsou Universal Blue s distribucí pro hraní her Bazzite, ASUS Linux, ShadowBlip, PikaOS a Fyra Labs. Dalšími partnery jsou ChimeraOS, Nobara a Playtron.

OGC se bude soustředit na vylepšení jádra a také na fork Gamescope, což je minimalistický okenní manažer používaný na Valve Steam Deck. Slibovaná je podpora pro různorodější hardware.

(zdroj: gamingonlinux)

Vstoupit do diskuse (3 názory)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

