Vzniká seznam českých smallwebů od komunity lab8

Na adrese ring.lab8.cz vznikl nový projekt komunity lab8, který slouží jako seznam českých „smallwebů“, tedy osobních blogů, deníčků a dalších nezávislých webových stránek. Reaguje na nedávné volání ve fediverse po podobném rozcestníku a v tuto chvíli sdružuje weby, o kterých autoři věděli, s tím, že další lze průběžně doplňovat.
Seznam přirozeně zapadá do širší vlny zájmu o menší, osobní weby mimo velké platformy. Ta je patrná jak v osobních příspěvcích, tak i v související diskuzi ve fediverse, kde se opakovaně objevuje téma návratu k osobnějšímu webu a jednoduššímu publikování mimo velké platformy.
V současnosti projekt obsahuje prvních pár webů v češtině i angličtině a postupně se rozšiřuje. Součástí jsou také odkazovatelné ikony, které mohou provozovatelé umístit na své stránky a propojit se tak s tímto rozcestníkem. Do seznamu lze přidat vlastní web po kontaktování autorů projektu.