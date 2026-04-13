Vzniká seznam českých smallwebů od komunity lab8

Jakub Cabal
Dnes
Na adrese ring.lab8.cz vznikl nový projekt komunity lab8, který slouží jako seznam českých „smallwebů“, tedy osobních blogů, deníčků a dalších nezávislých webových stránek. Reaguje na nedávné volání ve fediverse po podobném rozcestníku a v tuto chvíli sdružuje weby, o kterých autoři věděli, s tím, že další lze průběžně doplňovat.

Seznam přirozeně zapadá do širší vlny zájmu o menší, osobní weby mimo velké platformy. Ta je patrná jak v osobních příspěvcích, tak i v související diskuzi ve fediverse, kde se opakovaně objevuje téma návratu k osobnějšímu webu a jednoduššímu publikování mimo velké platformy.

V současnosti projekt obsahuje prvních pár webů v češtině i angličtině a postupně se rozšiřuje. Součástí jsou také odkazovatelné ikony, které mohou provozovatelé umístit na své stránky a propojit se tak s tímto rozcestníkem. Do seznamu lze přidat vlastní web po kontaktování autorů projektu.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Jakub Cabal

Nejnovější články

Dále u nás najdete

Pánevní dno neposílí přerušované močení. Odbornice radí, jak cvičit

Spoofing: boj s ním a co se v tomto směru chystá

iPhone zablokoval uživatele, protože měl v hesle háček

Nevysvětlíte zaměstnanci nižší plat? Bude vám hrozit pokuta

Je tu první pokus Evropy, aby z ní neutíkaly technologie

Ochrana cloudových aplikací se konečně začíná centralizovat

Tajemství čokoládového zajíce: Jak vznikla ikona velikonočních regálů

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2025

Přichází další regulace umělé inteligence z Evropské unie

Jídlo bez mobilu, večerka „offline“. Desatero digitálního zdraví

Doplňující údaje o zaměstnancích pro účely JMHZ

Vytěžit bitcoin můžete i bez drahých investic do hardwaru

Věštba se naplňuje, Oracle od rána propouští tisícovky lidí

Pojišťovny opět uhradí podzimním novorozencům ochranu proti RSV

Prolomení moderního šifrování může být blíž, než se očekávalo

Miliardy z EU, strach z hackerů a marný boj s tabulkovými platy (4.)

Říkali jim hadráři a věštili krach. Dnes patří k lídrům trhu

Nejrychleji rostoucí technologická firma regionu je „AI generated“

Jednotné měsíční hlášení se týká i jednatelů společností

Google Chrome přináší vertikální karty a imerzivní režim čtení

ŠKOLENÍ Proxmox: vytvořte si vlastní virtualizaci
VÍCE INFO