Vzniká Wayland protokol xx-fractional-scale-v2 s cílem opravit chyby, možná ale nebude potřeba

David Ježek
1. 4. 2026
Autor: Kristian Høgsberg, podle licence: Rights Managed
Nový požadavek na začlenění do balíku Wayland Protocols se jmenuje xx-fractional-scale-v2 a jeho cílem je opravit drobné chybky, které má stávající implementace neceločíselného škálování obrazu, zejména pro moderní monitory s vyššími hodnotami dpi.

Na cestě je rovnou i začlenění podpory do kompozitoru KWin projektu desktopového prostředí KDE. Je to zcela logické, autorem implementace nového protokolu je Xaver Hugl, dlouholetý vývojář KDE, věnující se primárně těmto technickým aspektům desktopového prostředí. Návrh nového protokolu vychází z jeho práce z roku 2022, na předchůdci známém jako  wp-fractional-scale-v2.

Problém se stávající implementací je v tom, že nepočítá koordinace dostatečně přesně, takže se stává, že zarovnání maximalizovaného okna a panelů na sebe přesně pixelově nesedí a působí to rušivě.

Zdali bude protokol začleněn, uvidíme. Jedna z prvních reakcí pod požadavkem je od Ryana Walklina, který konstatuje, že ano, nedefinování zaokrouhlení mezi logickými fyzickými pixely je problém, ale když se k tomu současně používá viewporter protokol pro renderování povrchů, je to celé snadno řešitelné s již existujícími protokoly. Další zase vyjadřují pochybnost nad tím, že by vznikaly výše zmíněné mezery plynoucí z nedostatečně přesného přepočtu a zaokrouhlení škálování. Uvidíme tedy, která cesta zvítězí.

David Ježek

Příznivec open-source rád píšící i o ne-IT tématech. Odpůrce softwarových patentů a omezování občanských svobod ve prospěch korporací.

