Vznikl fork OnlyOffice s názvem Euro-Office

OnlyOffice je open-source online kancelářský balík kompatibilní s MS Office. Podle firem stojících za jeho novým forkem Euro-Office však nepřijímá patche, nespolupracuje s komunitou a celý vývoj postrádá transparentnost. V takovém nastavení považují zakládající firmy i ruský původ kancelářského balíku za problematický.
Cílem projektu je nabídnout opravdu otevřený projekt, kam může kdokoliv přispívat. Zároveň pak takový projekt budou zakládající firmy (jako Nextcloud, Proton, IONOS a další) nadále integrovat do svých řešení.