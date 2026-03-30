Root.cz  »  Kancelář

Vznikl fork OnlyOffice s názvem Euro-Office

Michal Hrušecký
Dnes
15 nových názorů

Sdílet

Kancelářský balík Euro-Office Autor: Euro-Office

OnlyOffice je open-source online kancelářský balík kompatibilní s MS Office. Podle firem stojících za jeho novým forkem Euro-Office však nepřijímá patche, nespolupracuje s komunitou a celý vývoj postrádá transparentnost. V takovém nastavení považují zakládající firmy i ruský původ kancelářského balíku za problematický.

Cílem projektu je nabídnout opravdu otevřený projekt, kam může kdokoliv přispívat. Zároveň pak takový projekt budou zakládající firmy (jako Nextcloud, Proton, IONOS a další) nadále integrovat do svých řešení.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse (15 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Dále u nás najdete

