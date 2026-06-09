Vznikl port Xfce na Rustový Redox OS

Přehled novinek v projektu Redox OS za uplynulý květen obsahuje řadu zajímavých novinek. Mezi nimi pak vybočuje to, co provedl vývojář Wildan Mubarok, který portoval Xfce pro běh na tento operační systém, pozicovaný do alternativy k Linuxu či BSD.
Wildan Mubarok se Xfce chopil proto, že za prvé jde o přeci jen z hlediska kódu novější desktop než MATE, které na Redoxu neběží tak stabilně. S Xfce má tak Redox nyní lépe běžící alternativu mezi X11 desktopy, avšak jedním dechem tvůrci dodávají, že Xfce sice běží, ale ještě je potřeba vychytat řadu much, než bude možné tento desktop na Redoxu považovat za plně použitelný.