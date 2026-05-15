Root.cz  »  Byznys

Walt vydává betaverzi pro Android

Jan Fikar
Včera
7 nových názorů

Sdílet

bezkontaktní platba chytrý telefon terminál nfc Autor: Shutterstock

O evropské alternativě k Google a Apple Pay od dánské firmy Walt jsme tu již informovali. Včera vyšla první betaverze jejich aplikace zatím jen pro Android. Aplikace pro iOS bude následovat.

Zatím aplikace umí jen jízdenky a vstupenky v rozšířeném formátu PKPASS. Také můžete vkládat věrnostní kartičky a jiné dokumenty v PDF. Tato část aplikace je open source pod licencí Apache 2.0. Zdrojové kódy naleznete na GitHubu. Tam se také mají hlásit případné problémy. Finální aplikace zahrnující NFC platby patrně nebude open source.

Vstoupit do diskuse (7 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Jan Fikar

Jan Fikar

První linux nainstaloval kolem roku 1994 a u něj zůstal. Později vystudoval fyziku a získal doktorát.

Témata:



Nejnovější články

Dále u nás najdete

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Seyfor koupil podíl v českém výrobci ikonického softwaru

Operátoři nedostanou peníze za přechod na DVB-T2

„Ženy neumějí investovat!" Mýtus, který v Česku padl

Kritická chyba ve Windows je i po deseti letech stále nebezpečná

Na kvantové útoky není připravena většina blockchainů

Od tajných spolků k tripartitě: Jak pracující táhnou za jeden provaz

JMHZ v praxi: Účetním pomáhá software, malé firmy stále tápou

Americké firmy ovládají skoro tři čtvrtiny evropského cloudu

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Zbývá poslední týden pro registraci do TOP 100 ICT společností v ČR

Chrome tajně stahuje do počítače model pro AI

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Ovladač Steam Controller je venku, hned se vyprodal

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Hackeři ukradli hesla z e-shopu Škoda Auto

Nový český cloud T-Mobilu na americké obry nemá

Jak nám název firmy brzdil obchod a proč jsme museli rebrandovat

ŠKOLENÍ Zabbix – pokročilé monitorování z pohledu sítí i operačních systémů
VÍCE INFO