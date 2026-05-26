Wayland kompozitor Labwc v nové verzi 0.20

Lehký Wayland kompozitor Labwc, stavějící na projektu wlroots, má novou verzi 0.20, číselně stejné s wlroots. Přidává netrpělivě očekávanou podporu akce „show-desktop“, počáteční podporu top-level capture pro screenhoty konkrétních oken (částečná; zatím neplatí pro okna běžící přes XWayland) a další novinky.
Pro desktopy Labwc využívající může být významným posuvem vpřed implementovaná podpora HDR10, otevřeného standardu HDR videa, byť se statickými metadaty (podpora platí pro běh s Vulkan rendererem). Dále nechybí menu akcelerátory a zkratky.