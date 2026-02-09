Root.cz  »  Nástroje a utility  »  Webinář: automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible

Webinář: automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible

Tomáš Heřmánek
Včera
přidejte názor

Sdílet

Zabbix Autor: Depositphotos, Zabbix

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Automatizovaná instalace Zabbix Agenta na Windows pomocí Ansible. Účastníci se dozvědí, jak nasadit Zabbix agenta v prostředí Windows pomocí nástroje Ansible a jeho webové nadstavby AWX. Webinář nabídne podrobný postup instalace, upozorní na možná úskalí automatizace a poradí, jak správně připravit prostředí Windows.

Webinář se uskuteční 12. února 2026 a je zcela zdarma. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš Heřmánek

Témata:

Dále u nás najdete

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Z technologické dominance klesá Česko do průměru

Máme tu propast mezi složitostí cloudu a odolností. Co s tím?

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

V červenci začne přelomový screening rakoviny slinivky

Lékaři začnou řešit, kolik mají lidé v pase

Starostové a lidovci zbytečně komplikují život OSVČ

Začínající podnikatel: Vedlejší podnikání

Drahé RAM máme i kvůli krachu posledního výrobce v Evropě

Lyžovat, nebo jít pěšky? Díky nápadu už si nemusíte vybírat

Hrdinství systém nenahradí. Proč se startupy stěhují z ČR?

Víte, proč byste si měli nechat vyšetřit játra?

Itálie má dvě pasti, které už se těší na řidiče mířící na olympiádu

Konec soukromí jak ho známe?

Investice do zbrojení: Tři experti radí tipy, co by se mohly vyplatit

Česká jablka jsou plná pesticidů, ukázal test. Ovocnáři se bouří

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

Ceny pamětí se mezičtvrtletně zdvojnásobily, čeká se další růst

Korekce bitcoinu snížila počet milionářů o téměř 12 tisíc

Temu a Shein čeká pád. Češi budou muset u zásilek platit i clo

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI