Webinář: Zabbix best practices: architektura, instalace, provoz a údržba

Tomáš Heřmánek
Včera
Zabbix Autor: Zabbix

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Zabbix best practices: architektura, instalace, provoz a údržba.

O čem budeme mluvit? Návrh architektury Zabbixu a High Availability (kdy ano/kdy ne), doporučené postupy pro instalaci a upgrade (verze, komponenty, databáze), práce se šablonami, standardizace a udržitelnost konfigurace, bezpečnější přihlašování a integrace (SAML) a tipy z reálného provozu: výkon, údržba a „co se nejčastěji pokazí“.

Webinář je zdarma a proběhne 12. března 2026. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

