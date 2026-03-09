Webinář: Zabbix best practices: architektura, instalace, provoz a údržba

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář s názvem Zabbix best practices: architektura, instalace, provoz a údržba.
O čem budeme mluvit? Návrh architektury Zabbixu a High Availability (kdy ano/kdy ne), doporučené postupy pro instalaci a upgrade (verze, komponenty, databáze), práce se šablonami, standardizace a udržitelnost konfigurace, bezpečnější přihlašování a integrace (SAML) a tipy z reálného provozu: výkon, údržba a „co se nejčastěji pokazí“.
Webinář je zdarma a proběhne 12. března 2026. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.
Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.