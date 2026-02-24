Root.cz  »  Software  »  Webinář: Zabbix monitoring Dockerem a Kubernetes

Webinář: Zabbix monitoring Dockerem a Kubernetes

Tomáš Heřmánek
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zabbix Autor: Depositphotos, Zabbix

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář Zabbix monitoring Docker a Kubernetes. Využijte Zabbix Agent 2 pro monitoring Docker kontejnerů a HTTP agenta pro monitoring Kubernetes, včetně oficiálních šablon Zabbixu. V tomto webináři se naučíte, jak vše nastavit krok za krokem. Ukážeme si také limity tohoto přístupu, jeho nevýhody a praktické workarounds, jak je v praxi obejít.

Webinář se uskuteční 26. února 2026 od 10:00 do 12:00 a je zcela zdarma. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.

Sponzorovaná zprávička: Tento text vyšel v rámci placené spolupráce se společností initMAX.

Tato zprávička byla zaslána čtenářem serveru Root.cz pomocí formuláře Přidat zprávičku. Děkujeme!

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Tomáš Heřmánek

Témata:

Dále u nás najdete

Co chceme od AI asistentů? Návrhy odpovědí a třídění pošty

Nedostatek a zdražování RAM pamětí není dočasný výpadek

Malware, ransomware a další online hrozby: Jak se liší?

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Bitcoin snadno koupíte i bez záznamu. Poradíme jak

OSVČ musí podat daňové přiznání elektronicky, nemusí přes datovku

Jak porodnice pomáhají, když dítě zemře?

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Na dotace na zateplení zapomeňte. Nová vláda vykleští NZÚ

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

30 % nákladů díky AI dolů, ale nuda v práci jde nahoru

Chystá se EDU Rádio, které rodičům ušetří za doučování

Daňové přiznání 2026: Termíny, novinky a změny

Apple opravil bezpečnostní chybu, která byla v iOS od verze 1.0

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Špionáž v Googlu a phishing na Signalu

V Evropě roste zájem o alternativu k Microsoftu, říká Petra Novotná

Stát dá svobodu důchodcům, které držel ve III. pilíři

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Handicap proměnila v úspěšný byznys, učí ženy nosit paruky

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI