Webinář: Zabbix monitoring Dockerem a Kubernetes

Společnost initMAX pořádá bezplatný webinář Zabbix monitoring Docker a Kubernetes. Využijte Zabbix Agent 2 pro monitoring Docker kontejnerů a HTTP agenta pro monitoring Kubernetes, včetně oficiálních šablon Zabbixu. V tomto webináři se naučíte, jak vše nastavit krok za krokem. Ukážeme si také limity tohoto přístupu, jeho nevýhody a praktické workarounds, jak je v praxi obejít.
Webinář se uskuteční 26. února 2026 od 10:00 do 12:00 a je zcela zdarma. Podrobnosti a registrace jsou dostupné na webu initMAX.
