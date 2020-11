WebP 2: experimentální nástupce formátu WebP

Obrazovému formátu WebP od Google je již 10 let, ale zatím nedosáhl velké popularity. Teprve nedávno byla podpora WebP přidána do Firefoxu. Přesto Google pracuje na nástupci WebP 2. O víkendu se objevil repozitář libwebp2.

Použití nové knihovny je zatím pouze na vlastní riziko, formát obrázků se může ještě změnit. WebP 2 by mělo umět 10bitové HDR a hlavní důraz by měl být na kompresi. WebP 2 by měl být o 30 % lepší než WebP a pokud možno srovnatelný s AVIF.

Zatím není WebP 2 optimalizován na rychlost a ztrátová komprese je asi 5× pomalejší než WebP. I tak to je asi 2× rychlejší než AVIF. Zato dekomprese je zatím 3× pomalejší než AVIF. Cílem je zlepšit výkon dekomprese, aby byla srovnatelná s AVIF.

(zdroj: phoronix)