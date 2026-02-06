Root.cz  »  Periferie  »  Western Digital chce ve 30. letech vyrábět 140TB pevné disky

Western Digital chce ve 30. letech vyrábět 140TB pevné disky

Petr Krčmář
Dnes
12 nových názorů

Sdílet

Pevný disk hard disk hdd Autor: Depositphotos

Společnost Western Digital představila plán, který rozšiřuje její platformu 3,5palcových pevných disků na 14 ploten a kombinuje ji s novým vertikálně vyzařujícím laserem pro tepelně asistovaný magnetický záznam (HAMR). Podle společnosti tato kombinace posune kapacitu jednotlivých disků ve 30. letech nad 140 TB.

Vertikální laser vyvíjí WD více než šest let a v laboratořích prý už funguje. Vyzařuje proud fotonů přímo dolů na disk, nikoli z okraje, čímž dodává více tepelné energie a zabírá méně prostoru. Umožňuje tak zvýšit plošnou hustotu až 10 TB na plotnu, což je významný nárůst oproti dnešním 4 TB. Zároveň úsporou místa vznikne další prostor pro plotny ve stejném pouzdře disku.

První komerční disky HAMR od společnosti WD se na trh dostanou koncem roku 2026 s kapacitou 40–44 TB v provedení s 11 plotnami a velkosériová výroba bude zahájena v roce 2027. V roce 2028 bude následovat platforma s 12 plotnami a kapacitou 60 TB a společnost WD očekává, že kolem roku 2030 přesáhne kapacitu 140 TB.

Vstoupit do diskuse (12 názorů)
Našli jste v článku chybu?

Autor zprávičky

Petr Krčmář

Petr Krčmář

Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. Studoval počítače a média, takže je rozpolcen mezi dva obory. Snaží se dělat obojí, jak nejlépe umí.

Dále u nás najdete

Microsoft předal FBI šifrovací klíče k BitLockeru

Stát chystá vlastního mobilního operátora

Magda Blouin vede lokální marketing v Schneinder Electric

Začínající podnikatel: Základní pojmy z firemních financí

JMHZ v otázkách zaměstnavatelů a odpovědích odborníků

Trump chce nejlepší ledoborce navzdory zákonům koupit z Finska

AirDrop se rozšíří na další telefony s Androidem

Seriál IT Crowd oslavil dvacáté narozeniny

LibreOffice 26.2 vylepšuje kompatibilitu s MS Office

Samsung Care+ v Česku nabídne opravy bez omezení

AI v podnikání: Buzzword, nebo realita?

David Bečvařík přechází z Heureky do Etnetery Core jako nový CTO

Ruské drony prý zabíjí Ukrajince i kvůli Česku

Telefonát jako malware. Podvody v ČR násobně rostou

Lidé s agresivním nádorem se k péči dostanou mnohem rychleji

Začínající podnikatel: Základní pojmy z e-commerce

Cukrářům prodával stroje na zmrzlinu, pak se stal jedním z nich

Microsoft šest let směroval poštovní provoz k cizí firmě

Zklamání pro fajnšmekry, bude méně mobilů s AMOLED panely

Drony ve Stockholmu budou zachraňovat životy

ŠkOLENÍ: Jak bezpečně spravovat a provozovat linuxové servery?
TO CHCI